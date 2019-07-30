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AYM'nin Barış İçin Akademiyenler kararı! Yeneroğlu'ndan çarpıcı değerlendirme

AYM'nin Barış İçin Akademiyenler kararı! Yeneroğlu'ndan çarpıcı değerlendirme

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Barış İçin Akademiyenler adı altında yayınlanan metni, tek taraflı, ölçüsüz ve insafsız bulmuştum. Terör örgütüne iki çift laf edemeyenlerin devlete çağrısı ciddiyetsizdi. Ancak AYM'nin kararı kendi içtihadlarının ve özgürlükçü hukuk devletinin gereğidir. Herkesi bağlar" ifadelerini kullandı.

 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriyi imzaladıkları gerekçesiyle ceza verilen akademisyenlerin hakkının ihlal edildiğine hükmeden Anayasa Mahkemesi'nin kararını değerlendiren Mustafa Yeneroğlu Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Yeneroğlu, şu değerlendirmeleri yaptı:

"AYM ve AİHM'nin tabiî içtihadıdır"

-Akademisyenlerin katılmadığım görüşlerinin fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi AYM ve AİHM'nin tabiî içtihadıdır. İncitici, yaralayıcı ve tahrik edici söylemlerin şiddeti tahrik ve teşvik etmediği sürece özgür biçimde ifade edilebilmesi demokrasinin asgari teminatıdır.

"Geçmişte de özgürlükçü tutumda olabilseydi"

-Keşke AYM geçmişte de özgürlükçü tutumda olabilseydi. Dindarların rejim düşmanı olarak bastırılması, Refah Partisi'nin yasaklanması ve başörtüsü kararı, AYM'nin ayıpları arasındadır. AYM'nin son kararı AK Parti'nin sessiz devrimlerinin eseri ve özgürlükçü demokrasinin gereğidir.

Özgür ve eleştirel ortam vurgusu

-AK Parti'nin kuruluş bildirgesinde en fazla üzerinde durulan kelimeler özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi. Müreffeh ve güçlü Türkiye ancak özgür ve eleştirel ortamda geliştirilebilir. AK Parti'nin özgürlükçü, reformcu ve yenilikçi ilkeleri günümüzün de olmazsa olmazıdır.

"Özgürlüğün sorgulanması bile ürkütücü"

-Demokrasilerde devletin terörle mücadele yöntemi elbette eleştirilebilir. Bu özgürlüğün sorgulanması bile ürkütücüdür. Anayasa Mahkemesi özgürlükçü duruşuyla demokratik hukuk devletinin tacıdır. Kararı eleştirilebilir, fakat hedef gösterilmesi demokratik hukuk devletini zayıflatır.

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