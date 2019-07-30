Sıcaktan bunalanlara müjde! Giyilebilir klima üretildi
JAPONYA'da First Flight platformunda yer alan Reon Pocket isimli giyilebilir klima dünya devi Sony'nin desteğiyle satışa sunuldu.
Küresel ısınmayla birlikte dünya genelinde artan sıcaklık ortalamaları, bilim insanlarını serinlemek için klima dışında yeni çözümler üretmeye itti. İnovatif fikirlerin desteklendiği First Flight platformunda ortaya çıkan ve Japon teknoloji devi Sony'nin fonlandığı 'Reon Pocket' isimli ürün, kullanıcılara 'giyilebilir klima deneyimi yaşatmayı vaat ediyor.
Vücut ısısını düzenlemeye yardımcı
Özel olarak üretilen giyeceklere yerleştirilen Reon Pocket, soğutma işlemini üfleyerek değil, bir uygulama yardımıyla vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olarak yapıyor.
8 derece düşürüp, 13 derece artırabiliyor
Tam şarjda 24 saat iklimlendirme deneyimi sunan cihaz, vücut sıcaklığını 8 derece düşürüp, 13 derece artırabiliyor.
Akıllı telefonla yönetiliyor
Giyilebilir klima, akıllı telefonlara yüklenen bir uygulama ile kumanda ediliyor.