Sıcaktan bunalanlara müjde! Giyilebilir klima üretildi

Sıcaktan bunalanlara müjde! Giyilebilir klima üretildi

JAPONYA'da First Flight platformunda yer alan Reon Pocket isimli giyilebilir klima dünya devi Sony'nin desteğiyle satışa sunuldu.

Sıcaktan bunalanlara müjde! Giyilebilir klima üretildi - Sayfa 1

Küresel ısınmayla birlikte dünya genelinde artan sıcaklık ortalamaları, bilim insanlarını serinlemek için klima dışında yeni çözümler üretmeye itti. İnovatif fikirlerin desteklendiği First Flight platformunda ortaya çıkan ve Japon teknoloji devi Sony'nin fonlandığı 'Reon Pocket' isimli ürün, kullanıcılara 'giyilebilir klima deneyimi yaşatmayı vaat ediyor.

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Sıcaktan bunalanlara müjde! Giyilebilir klima üretildi - Sayfa 2

Vücut ısısını düzenlemeye yardımcı

Özel olarak üretilen giyeceklere yerleştirilen Reon Pocket, soğutma işlemini üfleyerek değil, bir uygulama yardımıyla vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olarak yapıyor.

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Sıcaktan bunalanlara müjde! Giyilebilir klima üretildi - Sayfa 3

8 derece düşürüp, 13 derece artırabiliyor

Tam şarjda 24 saat iklimlendirme deneyimi sunan cihaz, vücut sıcaklığını 8 derece düşürüp, 13 derece artırabiliyor.

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Sıcaktan bunalanlara müjde! Giyilebilir klima üretildi - Sayfa 4

Akıllı telefonla yönetiliyor

Giyilebilir klima, akıllı telefonlara yüklenen bir uygulama ile kumanda ediliyor.

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