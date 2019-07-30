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Şişli'de kuzenini vurdular! Palalı Sabri de aranıyor

Demirören Haber Ajansı
Şişli'de kuzenini vurdular! Palalı Sabri de aranıyor

ŞİŞLİ'de kamuoyunda "Palalı Sabri" olarak bilinen Sabri Çelebi, 33 yaşındaki kuzeni Ziver Çelebi'nin vurulması olayında azmettirici olduğu iddiasıyla aranıyor. Sabri Çelebi, 2013 yılında yaşanan 'Gezi Parkı' eylemleri sırasında göstericilere palayla saldırmasıyla gündeme gelmişti.

Şişli, Yayla Mahallesi'nde 5 Temmuz 2019 tarihinde evine girmek üzere olan Ziver Çelebi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Çelebi, kendisini kuzeni "Palalı Sabri" olarak bilinen Sabri Çelebi'nin vurdurduğunu iddia etmişti.

"Sabri Çelebi beni arayarak tehdit etti"
Şişli Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Ziver Çelebi'nin, Sabri Çelebi ile birlikte bir eğlence mekanı işlettiği, daha sonra Ziver Çelebi'nin Sabri Çelebi'nin yanından ayrılarak Faruk İ. ile başka bir mekan işletmeye başladığı, bu nedenle de aralarında husumet çıktığı belirlendi. Ziver Çelebi'nin poliste verdiği ifadesinde "Bu husumet sonrasında ortağım Faruk İ. vuruldu. Ondan sonra Sabri Çelebi beni defalarca arayarak tehdit etti." dediği öğrenildi.

Darp ve gasp iddiaları 
Polis yaptığı çalışmalar sonucu yaralama olayına karışan Mehmet Kadri Y.(25), Ferhat D. (19), Mustafa B. (20) ve Mahsun T.' (20)'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemleri Şişli Emniyet Müdürlüğü'nde yapıldı. Yapılan soruşturma sonucu şüphelilerden Ferhat D.'nin daha önce iki kişiyi Ziver Çelebi'nin vurulması için ikna etmeye çalıştığı, ancak kabul etmedikleri için dövdüğü, onlarda bulunan 1000 lirayı gasp ettiği öğrenildi.

4 şüpheli tutuklandı
Şişli Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili halen yurt dışında olduğu tespit edilen Sabri Çelebi'yi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. 




 

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