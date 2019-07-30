Pençe'nin gazabı devam ediyor! PKK'lı 4 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hala getirildiğini, böylece harekatın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 76'ya çıktığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen son hava harekâtında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hala getirildi. Böylece Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu."