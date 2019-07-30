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CAS'tan Trabzonspor'a şok! Fenerbahçe'ye karşı yaptığı başvuru reddedildi

CAS'tan Trabzonspor'a şok! Fenerbahçe'ye karşı yaptığı başvuru reddedildi

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS, Trabzonspor'un Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu 2010-11 sezonu için yaptığı başvuruyu reddetti.

CAS, Trabzonspor'un 2010-2011 sezonuna ilişkin yaptığı itirazı reddetti. CAS, Trabzonspor'un itirazına karşın yaptığı açıklamada; "Trabzonspor'un şampiyon ilan edilmesinin izin verilmesine dair hiçbir yasal hüküm bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?
Trabzonspor Kulübü'nün FIFA'ya yapılan başvurusu reddedilmişti. Bordo mavili yönetim, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) gitmişti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, konuyla ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamada CAS'ın adil davranacağına inandıklarını belirtmişti.

Fenerbahçe'den jet açıklama
Fenerbahçe Kulübü'nden Trabzonspor'un başvurusunun reddedilmesinin ardından konuyla ilgili bir açıklama gelirken şu ifadelere yer verildi; Trabzonspor Kulübü'nün 2010-2011 sezonuna ilişkin iddialarda bulunarak TFF, FIFA ve Kulübümüz aleyhine CAS nezdinde açmış olduğu dava, CAS tarafından reddedilmiştir. Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha’ tescillenmiştir. Tüm camiamızın ve spor kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü

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