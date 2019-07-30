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İngiltere'de enteresan alarm! 'Türk arıyı yakalayın'

İngiltere'de enteresan alarm! 'Türk arıyı yakalayın'

İngiltere, İngiliz bir ailenin Türkiye'de tatil yaptıktan sonra farkında olmadan yanlarında götürdüğü arıyı konuşuyor. Uçakla Bristol'e taşınan "Türk arısı"nın bölgedeki arı türlerine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle yakalanıp öldürülmesi için plan yapıldı.

İngiliz turistlerin valizine girerek İngiltere'ye taşınan arının, Türkiye ve iran'da yaşayan "Osmia Avosetta" türüne ait olduğu belirtiliyor. Arının İngiltere'deki arı türlerini yok edebilecek bir virüs taşıyıcısı olabileceği enidişesi hakim. 

Olay Dalaman'dan uçakla dönen ailenin havlularının içinde canlı bir arı bulmasıyla başlamıştı.Arıyı doğaya salan ailenin yetkililere haber vermesiyle ülkedeki arıcılar alarma geçmiş durumda. 

Arının tespit ve imha edilmesi planlanıyor. Dünyadaki artan arı ölümleri sebebiyle İngiliz halkından arılarla ilgili sıra dışı durumları ihbar etmeleri isteniyor.

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