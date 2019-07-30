İHH’dan Düzceli afetzedelere destek

Düzce’de gerçekleşen sel felaketinin ardından bölgeye ulaşan İHH Arama Kurtarma ekipleri, 136 kişiyle 12 gün süren arama kurtarma çalışmalarını tamamladı.

Düzce’de 17 ve 18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, İHH Arama Kurtarma, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Bölgede su baskını ve toprak kaymasının ardından hakkında kayıp ihbarı yapılan 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları, bulunan son cesetle birlikte dün itibariyle tamamlanmış oldu.

Düzce’de gerçekleşen sel felaketinin ardından bölgeye ulaşan İHH Arama Kurtarma ekipleri, 136 kişiyle 12 gün süren arama kurtarma çalışmalarını tamamladı.

Felaket haberini alır almaz bölgeye ulaşan İHH ekipleri, 12 gün boyunca toplamda 136 kişiyle arama kurtarma faaliyetlerini yürüttü. 13 ayrı İHH ekibinin destek verdiği çalışmalara ayrıca 4 adet 4x4 araç, 1 adet kaza kırım aracı, 3 adet personel servisi ve 2 adet minibüs ile katkı sağlandı.

İHH ekibi, arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgedeki su ve elektriğe ulaşamayan afetzedelere su, ekmek ve kahvaltılık gibi insani yardım malzemeleri ulaştırdı. Afetzedelerin bir haftalık ihtiyacını karşılayan yardımlardan bin 500’ün üzerinde mağdur istifade etti.

Kayıp ihbarı yapılan 7 kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri de son buldu.