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Aydın'da kasksız kullandığı motosikletle kaza yapan muhtar öldü

Demirören Haber Ajansı
Aydın'da kasksız kullandığı motosikletle kaza yapan muhtar öldü

AYDIN'ın Germencik ilçesinin kırsal Mursallı Mahallesi'nin muhtarı 60 yaşındaki Hicri Taşdelen, kasksız kullandığı motosikletle yön levhasına çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Mursallı Mahallesi'nin muhtarı Hicri Taşdelen, saat 02.30 sıralarında, arkadaşından ödünç aldığı 09 TK 696 plakalı motosiklet ile Ortaklar Mahallesi'nden Mursallı Mahallesi'ndeki evine dönmek üzere yola çıktı. 3 dönemdir Mursallı Mahallesi'nin muhtarlığını yapan Taşdelen'in, Ortaklar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'na geldiğinde kontrolünden çıkan motosiklet, yol kenarındaki yön levhasına çarptı.

Beyin kanaması geçirdi
Taşdelen ise motosikletten yola savruldu. Bölgeden geçen sürücülerin ihbarıyla jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, evli ve 2 çocuk babası Taşdelen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kask takmadığı saptanan Taşdelen'in başını trafik yön levhasına çarpıp, beyin kanamasından hayatını kaybettiği belirlendi. Hicri Taşdelen'in cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerini ardından Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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