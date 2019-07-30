Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı Berat Albayrak'tan son dakika açıklaması

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı sorusu merak edilirken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bir son dakika açıklaması geldi. Albyarak ''Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına olumlu bakmıyorum'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Albayrak, Merkez Bankası'nın faiz kararı, enflasyon, borç yapılandırmaları, kıdem tazminatı, ÖTV ve Kurban Bayramı tatili konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?

Albayrak'ın konuştuğu konular arasında en çok merak edilen Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı sorusuna yanıt oldu. Bu sene kurban bayramı başlangıcı 10 Ağustos (Arefe) Cumartesi olacak. Bayramın 1. günü ise 11 Ağustos pazar günü olacak. 4 günlük kurban bayramı ise 14 Ağustos Çarşamba günü bitecek. Arada kalan iki günün tatil edilip edilmeyeceği merak edilirken Bakan Albayrak tatilcileri üzecek bir açıklama geldi. Albayrak; ''Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına olumlu bakmıyorum'' dedi. Albayrak'ın toplantıda verdiği mesajlardan öne çıkanlar şöyle:

Bu haftadan itibaren kredi faizlerinde indirim göreceğiz

Önümüzdeki 1 yıl bugün yaşananların meyvesini toplayacağımız iyi ve başarılı bir yıl olacak. Türkiye tarihi bir yılı etkin ve başarılı bir şekilde yönetti.Türkiye bir faiz indirimi sürecine girdi. Bu haftadan itibaren kamu bankaları basta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz. Özel bankalarda da kredi faizi indirimi hareketlenmeleri görüyoruz.Türkiye ekonomisi bu yıl pozitif büyüyecek. Yıl sonu hedefine yakınsayacak bir büyüme bekliyorum.

Enflasyon yıl sonu hedefin altında olacak

2019 yıl sonu enflasyonu yüzde 15,9 hedefinin altında olacak. Merkez Bankası yedek akçesinin hazineye aktarılmasının para basmayla alakası yok.

Borç yapılandırmasında ihtiyaca göre adım atılabilir

Vergi ve prim borcu yapılandırma talepleri geliyor. Farklı dönemlerde farklı ihtiyaçlara uygun adımlar atılabilir.

En kötü geride kaldı

Türkiye olumsuz süreci güçlü bir şekilde püskürttüğü bir döneme girdi. En kötu geride kaldı. Bağışıklık sistemini 1 yıl öncesine göre çok daha güçlü inşa etmiş bir Türkiye var.

Haziranda ilk kez yıllık cari fazla verilecek

Haziran ayında ilk kez yıllık cari fazla verilecek. Turkiye'nin bütçe ve bütün diğer ekonomik hedefleri açısından yılın ikinci yarısı çok daha pozitif olacak.

Kıdem tazminatında herkesin kazanacağı formül

Türkiye kıdem tazminatında adım atmalı. Paydaşların hepsinin kazanacağı bir formül geliştirilecek. Turkiyenin bu yüzyılını dönüştürecek bir reform olacak.

ÖTV artışı çalışması yok

Şu anda spesifik bir ÖTV artışı çalışmamız yok. Türkiye bu yıl pozitif büyüyecek. Büyüme 2019 hedefine yakın olacak. 2019 yılı faiz ödemesi, bütçeye konan rakamın altında kalacak.

Yaptırım konusu minimize oldu

ABD yaptırımları konusunun oluşturduğu baskı minimize oldu. Yapılan açıklamalar sürecin daha pozitif cereyan ettiğini gösteriyor. Sonbaharda bir vergi reformu çalışmamız olacak. Vergide adaleti daha da iyileştirecek çalışmalar yapıyoruz. 2020 enflasyonun daha da stabilize olduğu bir yıl olacak. 2020'de ekonomideki dengelenme daha da oturacak. 2021 ve sonrası Türkiye'nin ayakları üstünde durduğu bir yıl olacak.