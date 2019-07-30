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Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşayan magandalar hakkında flaş karar

Anadolu Ajansı

PENDİK’te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 20’şer yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in tahliyesine karar verildi.

Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in 20'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılananan Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in tahliyesine karar verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yunus Emre Bahçıvan ile 7 aylık hamile eşi Ayfer Bahçıvan’ın 6 Temmuz günü saat 19.30 sıralarında kendilerine ait araçla D-100 kara yolu üzerinde seyrettikleri, sanıkların bulunduğu aracın da aynı yöne doğru emniyet şeridinden ilerlediği anlatıldı. Bir süre sonra sanıkların araçla müştekilerin aracının önüne geçmek istediği ancak Yunus Emre Bahçıvan’ın buna izin vermediği belirtildi.

“Ne yapıyorsun lan sen”

Kısa süre sonra sanıkların araç hareket halindeyken müştekilerin yanına yaklaştığı, ön yolcu koltuğundaki Hasan Sel’in Yunus Emre Bahçıvan’a “ne yapıyorsun lan sen” diye bağırdığı, Hüseyin Sel’in aracını müştekilerin aracının önüne kırdığı kaydedildi. 

Hamile kadına dehşeti yaşattılar
Araçtan inen Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler müştekilere ait aracın şoför mahalline yaklaştığında Yunus Emre Bahçıvan’ın kapıları kilitlediği, yanında bulunan eşinin hamile olduğunu belirterek olayın büyümemesi için telkinde bulunduğu anlatıldı. Ancak buna rağmen Hasan Sel’in el ve ayaklarıyla vurarak müştekilerin aracının sol dikiz aynasını kırdığı, aracın ön kaputuna çıkıp tepindiği ve olay yerinden ayrıldığı vurgulandı.

20'şer yıla kadar hapsi istenmişti
İddianamede, sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in “kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma”, “mala zarar verme” ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 5’er yıl 4’er aydan 20'şer yıla kadar hapsi istendi. 

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