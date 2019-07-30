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Bahçeli'nin danışmanı paylaştı! İYİ Parti'nin kurucu ismine dağ başında zorla özür dilettiler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan İYİ Parti Kurucu üyesi Davut Sevinç'e MHP'li Ahmet Kazanç tarafından zorla özür diletildi. Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek ise o anın görüntülerini Twitter'dan paylaştı.

Yıldıray Çiçek, İYİ Partili Sevinç'in dağlık bir alanda Bahçeli'den özür dilediği görüntüleri, "Koskoca adamsın, madem böyle özür dileyeceğin hallere düşecektin niçin MHP lideri ve ülkücülerle ahlaksız yorumlarla muhatap olursun" mesajıyla paylaştı.

Görüntülerde MHP'li Ahmet Kazanç, İYİ Partili Sevinç'e Bahçeli hakkında sosyal medya hesabı üzerinden söylediği sözlerden dolayı özür diletiyor.

"Ağabeyime teşekkür ediyorum yardımcı olduğu için"

Sevinç şunları söylüyor: Bu sabah sosyal medya Twitter'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli hakkında yaptığım paylaşım yanlış anlaşılmalara vesile olmuştur. Bu yaptığım hatayı düzeltmek istedim fakat hesabım askıda kaldığı için yapamadım. Kendisinden, ülkücü camiadan özür diliyorum, genel başkanımızın elini öpüyorum buna vesile olan Ahmet kardeşime, ağabeyime teşekkür ediyorum yardımcı olduğu için.

Gelen tepkilere yanıt

Çiçek, görüntülere tepki gösterenlere yönelik yaptığı açıklamada "Bu ahlaksız isim vererek bir mankenin namusunu pazarlıyor. Bir haftadır önüne gelen ülkücüye küfür, hakaret ediyor. Hem de İYİ Parti kurucusu olarak... Yiğidin biri kansız, şiddetsiz özür diletiyor. Memlekette ne kadar namussuz varsa namus pazarlayanı savunmaya geçiyor." ifadesini kullandı.

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