Meteoroloji'den uyarı az önce yapıldı! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji'den uyarı az önce yapıldı! Kuvvetli sağanak geliyor

TRAKYA Bölgesi'nde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Yağış nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Meteoroloji'den uyarı az önce yapıldı! Kuvvetli sağanak geliyor - Sayfa 1

Ülkemizin kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, bu akşam Edirne, Kırklareli ve Kars, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

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Meteoroloji'den uyarı az önce yapıldı! Kuvvetli sağanak geliyor - Sayfa 2

Yağışların bu akşam saatlerinde Kırklareli il merkezi ile Kofçaz, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den uyarı az önce yapıldı! Kuvvetli sağanak geliyor - Sayfa 3

Sıcaklık 2 ila 4 derece artacak

Hava sıcaklığının ülkemizin doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den uyarı az önce yapıldı! Kuvvetli sağanak geliyor - Sayfa 4

Kuvvetli yağış uyarısı 

Yağışların bu akşam saatlerinde Kırklareli il merkezi ile Kofçaz, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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