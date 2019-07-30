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Neymar'ın tecavüz davasında karar çıktı

Neymar'ın tecavüz davasında karar çıktı

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, Paris'te model Najila Trindade'ye tecavüz etmekle suçlanmıştı. Cinsel saldırı davasında mahkemeden son karar çıktı.

Brezilyalı model Najila Trindade’ye tecavüz ettiği iddialarıyla Neymar’a açılan dava, delil yetersizliği sebebiyle düştü. Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar aleyhindeki tecavüz iddialarını inceleyen polis, delil yetersizliği sebebiyle davayı kapattıklarını açıkladı.

BBC’de yer alan habere göre; Brezilyalı futbolcuya aleyhine yürütülen tecavüz iddialarını soruşturan Sao Paulo genel avukatlık bürosu, delil yetersizliği nedeniyle davanın askıya alındığını, ancak son karar için savcılara gönderileceğini söyledi.

Neymar’ın sözcüsü AFP’ye, yıldız futbolcunun polis kararıyla ilgili yorum yapmayacağını söyledi. PSG’nin 27 yaşındaki yıldızının tecavüzle suçlandığını gösteren yedi dakikalık bir video ilk olarak Haziran ayında ortaya çıkmıştı. Neymar’ın kendisine tecavüz ettiğini iddia eden Brezilyalı model Najila Trindade, yıldız futbolcu ile aralarındaki mesaj ve fotoğraf paylaşımlarını yayınlamıştı.

Ne olmuştu?

Brezilyalı manken Najila Trindade’in futbolcunun kendisine Fransa’nın Paris kentinde Mayıs ayında saldırdığı iddiasıyla açılan soruşturmada, Neymar ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

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