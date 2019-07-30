Yavuz Ağıralioğlu eşi kimdir Yavuz Ağıralioğlu yeni görevi ne oldu?

Yavuz Ağıralioğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Yavuz Ağıralioğlu İyi Parti'de yeni görevi ne soruları merak konusu oldu. Aslen Trabzonlu olan ve 1972 doğumlu olan Yavuz Ağıralioğlu genel başkan yardımcılığı ve parti sözcülüğüne getirildiği öğrenildi.

Yavuz Ağıralioğlu günün en çok aranan isimlerinden biri oldu. İYİ Parti'de genel başkan yardımcılığı, parti sözcülüğü ve grup başkanvekilliğine yeni görevlendirmeler yapıldı. İyi Parti'de uzun süre görev yapan 1972 doğumlu Yavuz Ağıralioğlu genel başkan yardımcılığı ve parti sözcülüğüne getirildiği öğrenildi. Peki kimdir Yavuz Ağıralioğlu, aslen nereli, kaç yaşında ve Yavuz Ağıralioğlu'nun eşi çocukları kimdir?

Yavuz Ağıralioğlu kimdir: Yavuz Ağıralioğlu, 1 Şubat 1972'de Trabzon Çaykara'da doğdu. Yavuz Ağıralioğlu’nun baba adı Mustafa, anne adı Hatice’dir. İlk, orta ve lise öğrenimini Yozgat Sorgun'da tamamlayan Yavuz Ağıralioğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Yavuz Ağıralioğlu, gençlik yıllarından itibaren cemiyetçilik faaliyetlerinde bulundu ve memleket meselelerinde inisiyatif aldı.

Yavuz Ağıralioğlu, 1995-1997 yıllarında Nizam-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı; merhum Muhsin Yazıcıoğlu döneminde BBP MKYK üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı vazifelerinde bulundu. Yavuz Ağıralioğlu, 2011 yılından itibaren Türkiye İnisiyatif Merkezi başkanlığını yürütmektedir. Ağıralioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.