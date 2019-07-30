AK Partili başkan Ali Kılıç ile kadınlar birbirine girdi: Şov yapmayın

SAMSUN Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, çamurlu yolların yapılması için belediye binası önüne gelerek eylem yapan kadınlara "Gazetecileri de alıp gelmişsiniz, size şov yaptırtmam" diyerek tepki gösterdi.

Başkanın bu tavrına bir kadının "Oy isterken böyle konuşmuyordun" demesi dikkati çekti.

Başkan Kılıç, yerel gazetecileri kadınların davet ettiğini düşünerek, "Buraya basını da alıp gelmişsiniz. Şov yapmayın. Burada kimseye şov yaptırmam. Benim makamım burada. 4 aydır kapımız herkese açık" dedi.

"Cumhurbaşkanımıza işte böyle böyle kaybettirdiniz"

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın sözleri üzerine kadınlar "Biz burada şov yapmıyoruz. Basın kendisi geldi. Bize çamurlu yollarımızı yapacağınıza dair söz verdiniz. Biz AK Parti'ye verdik, sizi biz başkan yaptık. Cumhurbaşkanımıza işte böyle böyle kaybettirdiniz. Suç sizde değil oy verdiğimiz için bizde" diyerek tepki gösterdi.

"Oy isterken böyle konuşmuyordun"

Kadınlar, "İnsan bir hoşgeldiniz, bacılarım nasılsınız der. Biz öyle mi davrandık oy isterken böyle konuşmuyordun" diyerek tepkilerini dile getirdi. Tartışmanın ardından Ali Kılıç makamına geri döndü.