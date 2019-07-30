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Ekonomik güven endeksi Temmuz'da geriledi

Ekonomik güven endeksi Temmuz'da geriledi

Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 83,4 iken, Temmuz ayında %3,3 oranında azalarak 80,7 oldu.

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
 
Temmuz ayında Tüketici Güven Endeksi 56,5 değerine, reel kesim güven endeksi 96,6 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 83,5 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 90,4 değerine geriledi. Temmuz ayında inşaat sektörü güven endeksi ise 52,4 değerine yükseldi.

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