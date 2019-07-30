Bodrum'da mahalleliden sopalı nöbet! Geceleri geliyor insanları izleyip kapıları tekmeleyip gidiyor

BODRUM'un Umurça Mahallesi'nde geceleri evlerin kapı ve penceresini tekmeleyen kişi yüzünden bir aydır kabus yaşayan mahalleli, sabaha kadar nöbet tutuyor.

Kimliği belirsiz kişi, yaklaşık bir aydan beri çok sayıda evin kapı ve penceresini zorladı. Tedirgin olan mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine mahallede 2 bekçi görevlendirildi. Bekçilerin yetersiz kaldığını düşünen mahalleli, gruplar halinde nöbet tutmaya başladı. Olaydan kadın ve çocukların daha fazla etkilendiğini söyleyen mahalleli, şüphelinin en kısa zamanda yakalanmasını istedi.

"Hırsız mı, sapık mı, o da belli değil"

Yaklaşık bir aydır sıkıntı yaşadıklarını belirten Alper Arslan, "Bir sorunumuz var. Hırsız mı, sapık mı, o da belli değil. Herhangi birinin parasını, cüzdanını da çalmadı. Kendi canımızı da geçtik kız kardeşimiz, annemiz, çocuk çoluğumuz var. Mahallece ayaktayız. Huzursuzuz, sorunlarımız büyük. Biz buradan emniyet müdürümüze, kaymakamımıza, valimize ve tüm büyüklerimize sesleniyoruz. İki bekçi kardeşimiz var. Allah razı olsun, ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar ama 2-3 bekçi ile olacak iş değil. Daha fazla ekipler mahallemize yönlendirilirse daha etkili olabileceğini düşünüyorum. 30 basamak merdiven var benim evimin altında 3 katlı en altta oturuyorum. Adam benim evime kadar girdi. Kız kardeşim bir odada yatıyor, bir oda da ben yatıyorum, bir oda da annem yatıyor. Hepimizi izledi. Ne yaptığını bilmiyoruz artık. Allah'tan uyandım odaya girmeden ve kovaladım ama öyle bir kaçıyor ki yakalamak mümkün değil. Adam evlerin bahçelerine girip rahat rahat kapıları tekmeliyor. Biz bu olayın çözülmesini istiyoruz. Bütün mahalle sabah kadar uyumayıp nöbet tutuyoruz" diye konuştu.

"Saat beş gibi geliyor ve bakıp gidiyor"

Bir diğer mahalle sakini Şenol Kurusıkı ise şüphelinin en az 10 eve girdiğini ileri sürerek, "Benim kayınvalidemin evine de saat beş gibi geliyor ve bakıp gidiyor. Biz zaten onu yakalasak kendimiz halledeceğiz ama yakalayamıyoruz. Genelde sabahları 4-5 gibi geliyor. Biz de burada 4-5 grup olarak her gece nöbet tutuyoruz. Gençler ve büyükler hep birlikte sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Yetkilerden bu kişinin bir an önce bulunması için yardım istiyoruz" dedi.

"Yaklaşık 1,5 aydır mahallede herkes tedirgin"

Mahalledeki bir parkta nöbet tutan Sadettin Koçyiğit de, "Yaklaşık 1,5 aydır mahallede herkes tedirgin. Değişik insanlar kapılarına vurulduğunu söylüyor. Bir anda piyasaya çıkıyor, sonra kayboluyor. Benim de evin kapısına vurdu, ben de gördüm ama herhangi bir zarar verdiği, birebir karşı geldiğini görmedik ama herkes tedirgin. Alt mahalle olsun, bu civarda olsun herkes tedirgin" ifadelerini kullandı.