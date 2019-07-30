Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti bayram sonrası o iki ile gidiyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni partiler kuracakları iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a karşı harekete geçtiğini yazdı.

Yeni parti kurması beklenen Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu ile ilgili tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. AK Parti ile köprüleri atan ikiliye karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl karşılık vereceği merak konusuydu.

Erdoğan'dan Kayseri ve Konya çıkarması

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan neden o iki ile gidiyor?" başlığıyla yayımlanan yazısında, Erdoğan'ın Gül ve Davutoğlu'nu memleketlerinde hedef alacağını yazdı.

"(...)Yeni parti kuracaklar artık gün saymaya başladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Abdullah Gül-Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na karşı kılıcı çekmiş durumda. Erdoğan, il başkanları toplantısında “Birileri parti kuruyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler” dedi. Erdoğan, Kurban Bayramı’ndan sonra yeni partilere karşı harekete geçiyor. Konya ve Kayseri’yi ziyaret edecek. Konya Davutoğlu’nun, Kayseri Abdullah Gül’ün memleketi. Davutoğlu ve Gül’ü memleketlerinde hedef alacak. Biz ne dersek diyelim tarih tekerrür ediyor, bize ise izlemek ve dersler çıkarmak düşüyor.

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