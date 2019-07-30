Özge Özder Sinan Güleryüz yaş farkı kaç Sinan Güleryüz kaç yaşında?

Sinan Güleryüz kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları bir anda gündem oldu. Başarılı oyuncu Özge Özder'in 2018 yılında evlendiği müzisyen Sinan Güleryüz ile olan paylaşımları olay oldu. Peki kimdir bu Sinan Güleryüz, mesleği ne biyografisi haberimizde.

Sinan Güleryüz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Başarılı oyuncu Özge Özder ile dünya evine giren müzisyen ve 33 yaşındaki Sinan Güleryüz'ün düğünlerinde yaptığı dans olay olmuş ve günlerce konuşulmuştu.

ŞUBAT AYINDA NİŞANLANMIŞLARDI: Şubat ayında nişan yüzüklerini takan çift nişanlandıklarını instagram'da böyle ilan etmişlerdi.

Özder, "Benim canım sevdiğim.. Bir yıl önce bugündü hayatıma girdiğin gün.. Kim derdi ki bir yıl sonra seninle bu günlere açacağız gözümüzü... Sen bana bu hayatta en güzel armağansın.. Bir yıldır hayatıma kattıkların ve varlığın için, bana böyle bir mutluluğu yaşattığın, “Bir ömür boyu benimle olur musun ?” dediğin için, kocaman yüreğin, cesur ve sevgi dolu kalbin için binlerce şükür .. seni çok ama çok seviyorum.. Sana bir ömür boyu binlerce kez 'EVET'" yazdı.

Özge Özder kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Özge Özder'in kocası Sinan Güleryüz kim soruları bir anda gündem oldu. Birçok dizide rol alan son olarak Umutsuz Ev Kadınları dizisinde başarılı bir performans sergileyen Özge Özder dün akşam Sinan Güleryüz ile dünya evine girdi. Düğün dansları olay olan Özge Özder biyografisi, hakkında merak edilenleri haberimizde.

1996 yılında konservatuvar sınavlarına girmiş ve Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü burslu olarak, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü ise yüksek dereceyle kazanmıştır.

Oyunculuk hayatına BKM ile başlamıştır. 2001 yılından beri aktif olarak tiyatro sahnelerinde olan oyuncu 2004-2006 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Haziran Gecesi dizisinde canlandırdığı Lale adlı rol ile televizyonda da büyük başarı yakalamış, isim olarak akıllara kazınmıştır.

Show Tv'de yayınlanan Dudaktan Kalbe dizisinde canlandırdığı çelik prensesi Prenses Cavidan ise televizyon kariyerinin doruk noktası olmuştur. Televizyon ve sinema oyunculuğundaki başarısı ile günden güne dikkat çeken ve ünlü olan oyuncu tiyatro yapmaktan hiç vazgeçmemiş ve 2005 yılından beri sahneye çıktığı Şehir Tiyatroları bünyesinde halen görev yapmaktadır.

Üç Kız Kardeş oyununda Nataşa rolüyle gösterdiği performans ile Bedia Muvahhit ödülüne layık görülmüş, aynı rolle Afife Jale ve Sadri Alışık ödüllerine aday olmuştur. Leonce ile Lena oyununda Lena rolüyle yine Afife Jale ödülüne aday olan oyuncu, daha sonra FOX TV'de yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Emel karakterini canlandırmıştır.

Senaryo gereği komada olan Emel karakterinin ölmesi gerekiyordu fakat dizinin hayranları Özge Özder'e 'Emel'in ölmesini istemiyoruz' mesajları yollayınca ve bu mesajların sayısı oldukça yoğun olduğu için Emel karakteri ölmemiş komadan çıkıp Gül Çıkmazı'na geri dönmüştür. Dizi 19 Haziran 2014'te final yapmıştır. Daha sonra Kehribar dizisinde Adile Yarımcalı rolünü oynamıştır ancak dizi 15 bölüm devam edebilmiştir. Özge Özder son olarak Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli dizide rol almıştır.