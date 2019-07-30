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Mısır'da yoksulluk sınırı yükselişte

Mısır'da yoksulluk sınırı yükselişte

Mısır'da Kamu Seferberliği ve İstatistikleri Merkezi Ajansı (CAPMAS), ülkedeki yoksulluk oranının 2018'de yüzde 32,5'e yükseldiğini açıkladı.

CAPMAS Başkanı Hayret Berekat, başkent Kahire'de düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki yoksulluk oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki yoksulluk düzeyinin 2015'te yüzde 27,8'den 2018'de yüzde 32,5'e yükseldiğini söyleyen Berekat, kişi başı aylık harcamaların da 2015'te 482 cüneyh (29.1 dolar) iken 2017-2018 döneminde 735 cüneyhe (44.4 dolar) çıktığını aktardı.

Mısır yönetimi, 2016'da IMF ile vardığı anlaşma gereğince yakıt ve elektrik sübvansiyonlarında kesintiye gidilmesi gibi tasarruf yöntemlerine başvurmuştu.  

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