Pakistan'da askeri uçak evlerin üzerine düştü: 17 ölü

Pakistan'da, askeri uçak Rawalpindi kentindeki evlerin üzerine düştü. Kazada, 12'si sivil 17 kişi hayatını kaybetti.

Açıklama Pakistan ordusu tarafından yapıldı. Rawalpindi kentinde meydana gelen kazada ölenlerin 5'inin asker, ikisinin pilot olduğu açıklandı.

Ölen 12 sivilin ise uçağın düştüğü yerdeki evlerde bulunanlar olduğu ifade edildi.

Kazanın ardından bölgeye yangın kurtarma ekipleri ve itfaiye gönderildi.

Eğitim uçuşu gerçekleştirdiği açıklanan uçağın neden düştüğü ise henüz bilinmiyor. Uçağın kuleyle irtibatının kesildiği ve bundan hemen sonra uçağın düştüğü belirtiliyor.