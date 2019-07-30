60 kişiyi dolandıran kuyumcu tutuklandı

İzmit'te 60 kişinin dolandırıldıklarını iddia ederek polise başvurmasıyla ortaya çıkan kuyumcu vurgununda dükkan sahibi Hüseyin Gülaçtı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde, bir gecede kuyumcu dükkanını kapatarak kayıplara karışan, hakkında 60 kişinin şikayette bulunduğu Hüseyin Gülaçtı, tutuklandı.

İzmit kent merkezinde yıllardır kuyumculuk yapan Hüseyin Gülaçtı, 2 Mayıs tarihinde iş yerini gece kapatarak kayıplara karıştı. Müşterisi olan ve alacağı olan yaklaşık 60 kişi, Gülaçtı’dan şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Hüseyin Gülaçtı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hüseyin Gülaçtı dün Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı. KocaeliEmniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından bugün akşam saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen Hüseyin Gülaçtı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.