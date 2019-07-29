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Meteoroloji'den 4 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den 4 ile sağanak yağış uyarısı

Edirne, Kırklareli, Kars ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarı göre, bu akşam Edirne, Kırklarelive Kars'ta sağanak bekleniyor.

Yağışların, Kırklareli il merkeziyle Kofçaz, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerinden itibaren ise Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

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