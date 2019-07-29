HABER /  DÜNYA
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Modalife Türkiye'nin Düğün Paketçisi

Trump '11 Eylül Kurbanları Tazminat Fonu yasasını imzaladı

Anadolu Ajansı
Trump '11 Eylül Kurbanları Tazminat Fonu yasasını imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül kurbanlarına ve kurbanların ailelerine tahsis edilen tazminatları 2092 yılına kadar uzatan yasayı imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı yasayla, 11 Eylül 2001'deki terör saldırısının kurbanlarına tahsis edilen tazminatlar 2092 yılına kadar uzatıldı.

Amerikan kamuoyunda bir süredir konuşulan '11 Eylül Kurbanları Tazminat Fonu' adlı yasa tasarısı, Beyaz Saray'daki imza töreninde ABD Başkanı Trump'ın attığı imza ile yasalaştı.

Kongre'nin her iki kanadından da büyük çoğunlukla geçen ve Trump'ın imzasıyla yasalaşan metin, 11 Eylül saldırısının kurbanlarına ve kurbanların ailelerine ayrılan bütçenin 2092 mali yılının sonuna kadar kalıcı hale getirilmesini öngörüyor.

Hiçbir Demokrat Kongre üyesinin katılmadığı imza töreninde yaptığı konuşmada 11 Eylül kurbanlarının sorunlarıyla ilgilenmenin kendisi için mutlak bir vazife olduğunu belirten Trump, kendisinin de bir New Yorklu olarak o günü yaşadığını anlattı.

ABD'de federal hükümetin 11 Eylül kurbanlarına yardımları sistematik hale getirip getirmemesi ile ilgili tartışma, haziran ayında Kongre'deki bir oturuma katılan ABD'li ünlü komedyen Jon Stewart'ın, 'vekilleri ve senatörleri hiçbir şey yapmamakla suçladığı' duygusal konuşmasıyla yeniden alevlenmişti.

11 Eylül saldırılarının hemen ardından kabul edilen ve kurtarma çalışmalarına katılan görevlilere ve saldırı mağdurlarına sağlanan tıbbi yardım ile tazminatları düzenleyen yasanın geçerliliği 2020 yılında sona eriyordu.

ABD Kongresindeki yeni yasa tasarısı çalışmalarına Stewart'ın konuşması damga vururken, Trump 11 Eylül kurbanları ve aileleri için her şeyi yapacakları sözünü vermişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Brezilya'da hapishanede isyan 52 ölü
Brezilya'da hapishanede isyan 52 ölü
İran ve Rusya Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat yapacak
İran ve Rusya Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat yapacak
Meteoroloji'den 4 ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 ile sağanak yağış uyarısı
G.Saray resmen açıkladı! Bonservisi alındı
G.Saray resmen açıkladı! Bonservisi alındı
Bakan Kurum’dan Salda Gölü mesajı
Bakan Kurum’dan Salda Gölü mesajı
Erzurum'da kavgada yaralanan gencin annesi konuştu
Erzurum'da kavgada yaralanan gencin annesi konuştu
ÖNCEKİ HABERLER
Dolarda sert düşüş! Son durum nasıl?
Dolarda sert düşüş! Son durum nasıl?
"İngiltere anlaşmasız ayrılığa hazır değil"
"İngiltere anlaşmasız ayrılığa hazır değil"
Başakşehir'den savunmaya takviye
Başakşehir'den savunmaya takviye
Gri listede aranan terörist öldürüldü!
Gri listede aranan terörist öldürüldü!
ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor
ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor
Borcu olan kurban kesebilir mi Diyanet cevabı ne diyor?
Borcu olan kurban kesebilir mi Diyanet cevabı ne diyor?
Yorumlar