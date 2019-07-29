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Sakarya'da bir acayip olay! İmam hutbe yüzünden adamı bıçakladı

Sakarya'da bir acayip olay! İmam hutbe yüzünden adamı bıçakladı

SAKARYA Akyazı'da hutbe nedeniyle çıkan tartışmada imam, belinden çıkardığı bıçakla vatandaşı bıçakladı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Küçücek mahallesinde hutbe yüzünden R.K. isimli imam ile Ş.B. isimli şahıs arasında yaklaşık bir ay önce çıkan tartışmayı cemaat güçlükle ayırdı.

Bıçakla yaraladı

Daha sonraki günlerde birkaç kez daha tartışan imam ile Ş.B. adlı şahıs, sabah saatlerinde bir kez daha tartıştı. İmam R.K.’yı babasının cenazesinin okumasına gelmemesi konusunda uyaran ve hakaret ettiği ileri sürülen Ş.B., imamı darp etmeye çalışınca İmam R.K. yanında getirdiği bıçakla Ş.B.’yi bıçakla yaraladı.

Adam hastanede imam gözaltında

Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı Ş.B.’nin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Öte yandan yaralının durumu iyi olduğu öğrenilirken imam R.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 

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