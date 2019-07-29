HABER /  POLİTİKA
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Modalife Türkiye'nin Düğün Paketçisi

Akşener'den şaşırtan açıklama: AK Partili vekillerin eşleri 'benimkini azarla' diye arardı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis Başkanvekilliği yaptığı döneme ilişkin "AK Parti'nin çok genç vekilleri vardı. Eşleri beni arardı. Evde tatsızlık filan olduysa o gün, 'Abla benimkini bugün bir azarla' derlerdi" açıklaması yaptı.

Woman TV özel yayınında Ahu Özyurt'un sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa Kız Öğretmen Okulu'nda aldığı eğitimi anlatırken gözleri doldu.

AK Partili genç vekillerin eşlerinden aldığı telefonlar

Orada aldığı eğitimin akademisyenlik ve eğitimcilik hayatını şekillendirdiğini söyleyen Akşener, Meclis Başkan Vekilliği döneminde orada edindiği tecrübeleri çok keyifle kullandığını da söyledi. Kahkahalarla anlattığı bir anısı da sohbete damga vurdu. Akşener, Meclis Başkanvekilliği yaptığı ve kürsüde olduğu günlerde AK Partili genç vekillerin eşlerinden telefonlar aldığını anlattı.

"Abla benimkini bugün bir azarla"

Meral Akşener, "O dönem AK Parti'nin çok genç vekilleri vardı. Eşleri beni arardı. Evde tatsızlık filan olduysa o gün, 'Abla benimkini bugün bir azarla' derlerdi. Hala hatırladıkça gülüyorum. Makamı keyifle yönettim. Ve Meclis Başkanvekilliği görevine kendimce önem verdim. Kendimi değil, makamı önemli yaptım" ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Rize'de eski sevgilisinin saldırısına uğrayan Rabia o anları ilk kez anlattı
Foto Galeri Rize'de eski sevgilisinin saldırısına uğrayan Rabia o anları ilk kez anlattı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten küstah Türkiye sözleri!
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten küstah Türkiye sözleri!
HDP Mardin Büyükşehir Belediyesi'nda taciz skandalı! Her şey kızının gözü önünde yaşandı
HDP Mardin Büyükşehir Belediyesi'nda taciz skandalı! Her şey kızının gözü önünde yaşandı
Lucescu'nun övdüğü Türk yıldız adayı: Çok iyi yerlere gelecek
Lucescu'nun övdüğü Türk yıldız adayı: Çok iyi yerlere gelecek
İzmir'de CHP'li başkanlar olay oldu AK Partili Hamza Dağ tepki gösterdi
İzmir'de CHP'li başkanlar olay oldu AK Partili Hamza Dağ tepki gösterdi
Milyonlarca aileyi ilgilendiriyor! Prof. Dr. Mustafa Gerek açıkladı
Milyonlarca aileyi ilgilendiriyor! Prof. Dr. Mustafa Gerek açıkladı
Van'da minik kızını markete gönderen anne anlatılanlar karşısında çılgına döndü
Van'da minik kızını markete gönderen anne anlatılanlar karşısında çılgına döndü
ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Pektemek'ten Kasımpaşa'ya 2 yıllık imza
Mustafa Pektemek'ten Kasımpaşa'ya 2 yıllık imza
2019 TYT polislik başvuruları ne zaman polis alımı takvimi
2019 TYT polislik başvuruları ne zaman polis alımı takvimi
Kredi kartıyla kurban kesilir mi kredi kartına taksitle kurbanlık alınır mı?
Kredi kartıyla kurban kesilir mi kredi kartına taksitle kurbanlık alınır mı?
Afrika’nın 15 köyüne 15 su kuyusu inşa edildi
Afrika’nın 15 köyüne 15 su kuyusu inşa edildi
Alanyaspor, Juanfran'ı renklerine bağladı
Alanyaspor, Juanfran'ı renklerine bağladı
2019 65 yaş maaşı maaşı kurban bayramı öncesi verilecek mi?
2019 65 yaş maaşı maaşı kurban bayramı öncesi verilecek mi?
Yorumlar 7 yorum