Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten küstah Türkiye sözleri!

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne resmi ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Yunanistan dış politikasının en üst stratejik talebi Türk işgaline son verilmesidir" ifadelerini kullandı.

Miçotakis ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, baş başa ve heyetlerle görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Nikos Anastasiadis ile Doğu Akdeniz'de yoğunlaşmış Türk faaliyetlerini görüştüğünü söyleyen Miçotakis, "Modası geçmiş garantiler kaldırılmadan Kıbrıs sorununun çözümünün manası yok" diye konuştu.

Miçotakis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Anastaiadis'in, 9 Ağustos'ta yapılacak görüşmesi ile ilgili büyük ve kritik meselede, bazı ilerlemeler yapabilmemize olanak tanıyacak, yeni bir karşılıklı anlayış çerçevesi ortaya çıkabilmesi konusunda temkinli bir iyimserlik duyduğunu belirtti.

"Türk tahrikleriyle ilgili görüş alış verişi"

Anastasiadis, Yunanistan'ın, Kıbrıs sorununa adil çözüm bulunması için harcanan çabalara verdiği desteğe teşekkür etti. "Dostum Miçotakis'e, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgi verdim" diyen Anastasiadis, "Türk tahrikleriyle ilgili görüş alış verişinde bulunduk ve bunları göğüsleme yöntemlerini konuştuk" şeklinde konuştu.

Kapalı Maraş ile ilgili projeler

Kıbrıs'ta yeniden müzakerelerin başlaması konusunda açıklamalar yapan Anastasiadis, "Yunanistan'la, Türkiye'nin, Rum Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) içerisindeki faaliyetlerine ve Kapalı Maraş ile ilgili planlara son verilmesi gerektiği ortak tezine sahibiz. Aynı şekilde, Kapalı Maraş ile ilgili projeler de güven yaratmak yerine, maalesef öteki tarafın gerçek niyeti konusunda kuşku ve inançsızlık yaratıyor" dedi.

"Birlikte kafa yorma fırsatı"

Rum lider, Miçotakis'e hitaben, "Bunca saat bize, durumun daha da yakıcılaşmasını engelleyebilmemiz, ama aynı zamanda Kıbrıslıların tamamının çıkarına sonuçlanacak yaratıcı bir diyalog yapmamıza müsaade edecek şartların yaratılması için neyin en uygun metotlar olduğu konusunda birlikte kafa yorma fırsatı verdiğiniz için, size teşekkür etmek isterim" diye konuştu.