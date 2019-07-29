Gebeler nasıl beslenmeli uzak durulması gereken gıdalar hangileridir?

Artan deniz kirliliği nedeniyle deniz ürünlerine çeşitli kirleticilerin bulaştığını belirten uzmanlar, kılıçbalığı ve kral uskumru gibi büyük balıkların özellikle gebeler, emziren kadınlar ve küçük çocuklar tarafından tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Perinatoloji Yandal Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Kırbaş, gebelikte vitamin ve mineral desteği nasıl olmalı, hangi besinler tercih edilmeli, hangilerinden uzak durulmalı konusunda bilgilendirmede bulundu.

Dengeli beslenme için gerekli 5 besin grubunu açıklayan Doç. Dr. Ayşe Kırbaş bunların sebze, meyve, tahıl, proteinli besinler, süt ürünleri grubu olduğunu söyledi. Kırbaş, dengeli beslenme için 5 grup besinden, kişiye uygun kaloriyi sağlayacak miktarda her gün alınması gerektiğini ifade etti.

Vitamin desteğini kimler almalı?

Kırbaş, dengeli ve zengin beslendiğinden emin olunan gebelere multivitamin desteği verilmeyebileceğini ancak çoğul gebeliği olanlar, vegan veya vejetaryen diyet ile beslenenler, 20 yaş altındakiler, mide barsak hastalıkları veya ameliyatları sonrasında emilim bozukluğu bulunanlar, zayıflama amaçlı mide operasyonu geçirmiş olanlar, anoreksiya veya bulimia gibi yeme bozuklukları olan, madde bağımlılığı olan kadınlar da dahil olmak üzere yetersiz beslenme için risk altında olan bütün gebelerin vitamin desteği almalarını önerdi.

Kemik sağlığı için...

Kemik sağlığı için kalsiyumun önemini vurgulayan Doç. Dr. Kırbaş, “Gebelerde günlük yaklaşık 1.000 mg kalsiyum ihtiyacı vardır. 1 porsiyon yoğurt, süt veya peynir yaklaşık 300-400 mg kalsiyum içerir. Bu yüzden günlük kalsiyum alımı için süt ürünleri önemlidir. Bu ürünleri tüketemeyenler için gerekli takviyenin yapılması, gebelikte kemik erimesi ve yumuşamasının önüne geçecektir” dedi.

Tüketilmemesi gereken balıklar

Bebeğin sağlıklı beyin ve göz gelişimi için omega 3 ‘ün önemli olduğunu vurgulayan Dr. Kırbaş, önemli bir noktada gebeleri uyardı.

Kırbaş, “Artan deniz kirliliği nedeniyle deniz ürünlerine cıva ve diğer tehlikeli organik kirleticiler bulaşmaktadır. Cıva, beyin ve sinir sistemi için çok yoğun hasar verici bir maddedir ve maalesef balık içindeki cıvanın miktarı pişirme ile azalmaz ve bağırsaklardan çok rahat emilerek dolaşıma geçer. Bu yüzden cıva birikiminin yüksek olduğu bilinen kılıçbalığı, kral uskumru gibi büyük balıklar gibi balıkların özellikle gebeler, emziren kadınlar ve küçük çocuklar tarafından tüketilmemesi önerilmektedir. Bunun yerine haftada 1- 2 porsiyon olmak üzere hamsi, mezgit, alabalık, ton balığı, karides, kalamar, deniz tarağı gibi deniz ürünlerin tüketimi tercih edilmelidir” önerilerinde bulundu.