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Borcu olan kurban kesebilir mi Diyanet cevabı ne diyor?

Borcu olan kurban kesebilir mi Diyanet cevabı ne diyor?

Kurban bayramına sayılı günler kala kurbanlık satışları da başladı. Müslümanlar için farklı bir öneme sahip olan dini bayram Kurban Bayramı'nda kimler kurban kesebilir, borcu olan ya da kredi borcu olan kurban kesebilir mi Diyanet ne diyor?

Borcu olan kurban kesebilir mi, borçlu bir vatandaşın kurban kesmesi gerekir mi, kredi borcu kurban kesmeye engel mi araştırmaları başladı. Kurban bayramına artık sayılı günler kaldı. 11 Ağustos pazar günü Kurban bayramı başlayacak ve binlerce müslüman kurban kesecek. Peki kimler kurban kesemez, borcu olan kurban kesebilir mi işte cevabı...

Kurban, zorunlu ihtiyaçları ve borçları dışında belirli miktarda mala sahip olan kişiye vaciptir. Hz. Peygamber (s.a.s.) imkan bulduğu halde kurban kesmeyenlerle ilgili ağır ifadeler taşıyan hadisiyle (İbn Mâce, Edâhî, 2), bir taraftan kurban ibadetinin imkan bulmaya, güç yetirmeye bağlı olduğunu ifade ederken, bir yandan da güç yetirenin kurban kesmesinin gerektiğine işaret etmektedir. Buna göre kurban ibadetiyle yükümlü olabilmek için belli bir malî imkâna sahip olmak gerekir.

Kişinin malı olmakla birlikte borçlu da olsa ve borcu ile asli ihtiyaçları çıktıktan sonra nisap miktarı malı kalsa o kişi kurban keser. Fakat temel ihtiyaçları ve borçları için ayıracağı para haricinde bu kadar bir mala sahip olmayan kişinin kurban kesmesi gerekmez.

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