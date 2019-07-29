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Dünyada bir ilk! Sıvı soğutmalı SSD üretildi bir devir sona eriyor

Dünyada bir ilk! Sıvı soğutmalı SSD üretildi bir devir sona eriyor

Tayvan merkezli teknoloji üreticisi Team Group, milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir işe imza atarak dünyanın ilk sıvı soğutmalı SSD'sini üretti.

Veri depolama aygıtı olarak bilinen SSD'lerin aşırı ısınması ve aşırı soğuması tüm kullanıcıların çektiği bir derttir.

Aşırı ısınma, SSD'ler için büyük bir sorun olmasa da cihazın ömrünü daha çabuk tüketmesine ve performans düşüklüğüne neden oluyor.

Team Group tarafından geliştirilen T-Force sıvı soğutma sistemini kullanan SSD, ortalama 10 derece daha soğuk bir ortamda çalışıyor.

Yeni nesil SSD, bilinen sıvı soğutma yöntemlerinin aksine içinde bulunan sıvının ısı akışına göre sirkülasyona uğraması ile çalışıyor.

Fiyatı ne kadar?

256 GB, 512 GB ve 1 TB’lık 3 seçeneği bulunan T-Force Cardea Liquid M.2 PCIe Gaming SSD'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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