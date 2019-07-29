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AK Parti Belediye Meclis üyesi ile yeğenini şehit eden terörist yakalandı

AK Parti Belediye Meclis üyesi ile yeğenini şehit eden terörist yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün şehit edilmesi olayının faili olan teröristin, yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Erzurum'da, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan terörist yakalanmıştır. Söz konusu teröristin, AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlenmiştir" denildi.

AK Parti Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük (63) ile yeğeni Ahmet Küçük (30), geçen 18 Haziran'da Karayazı'ya bağlı Turnagöl ile Anıtlı mahalleri arasındaki arazide, terk edilmiş aracın içinde başlarından vurulmuş olarak bulunmuştu.

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