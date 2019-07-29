Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak yeni parti değerlendirmesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni parti kuracakları belirtilen Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ilişkin soruya "Güçlü geçmişleri var. Nasıl karşılık bulacaklarını zaman gösterir" yanıtını verdi.

Bu girişimlerin ihtiyaçtan kaynaklandığını düşünen İmamoğlu, DW Türkçe'den Bülent Mumay'ın sorularını yanıtladı. Ekrem İmamoğlu "Çok üst seviyede sorumluluk elde etmiş kişiler. Toplumda nasıl bir karşılık bulacağını elbette zaman gösterir. Kararlı duruşlar siyasette çok önemlidir. Geri adım atmamaları, bir inancı varsa geri adım atmamaları çok önemlidir. Türkiye'nin kararlı duruşlara ihtiyaç var. Yeni bir siyaset diline, yeni bir yönetim anlayışına Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

"İhtiyaçtan doğduğunu düşünüyorum"

İmamoğlu, "Buna karşılık vermemiz lazım. Siyaset güncel bir olay değildir. Ürettiğiniz siyasi mekanizmalar geleceği etkiler. Ben adım atarken öyle adım atıyorum. Bunların ihtiyaçtan doğduğunu düşünüyorum. Güçlü siyasi kimliklerin varlığı toplumlar açısından önemlidir" diye konuştu.