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Trabzon'da yaylada gezerken maganda kurşunuyla vuruldu

Demirören Haber Ajansı
Trabzon'da yaylada gezerken maganda kurşunuyla vuruldu

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde yaylada gezintiye çıkan 18 yaşıdaki Ali Kuleyin, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahından çıkın kurşunla vuruldu. Şans eseri ölümden dönen Kuleyin, tedavisinin ardından taburcu edildi. 

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Karadağ Yaylası'nda meydana geldi. Ali Kuleyin yaylada gezindiği sırada ensesinde acı hissetti. Genç, ensesini arkadaşlarına gösterdi.  Kuleyin'in ensesinde mermi çekirdeği olduğunu fark eden arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. 

Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kuleyin, ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mermi, ameliyatla çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Ali Kuleyin, tedavisinin ardından taburcu edildi. 

Jandarma ve polis ekipleri, Ali Kuleyin'in yaralanmasına neden olan tabancayı ateşleyen kişinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.   

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