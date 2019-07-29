Medipol Başakşehir Bucasporlu Efecan'ı kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek Bucaspor'un, 16 yaşındaki golcü futbolcusu Efecan Barlık'ı transfer etti.

Geleceğe yatırım yapan Başakşehir'in Efecan'la sözleşme imzaladığı bildirildi. Geçen sezon İzmir ekibinde profesyonel sözleşmeye imza atan Efecan 2 maça çıktı. Efecan, akademi liglerinde ise 78 müsabakada 95 gol atarak çok önemli bir performans ortaya koydu. Efecan, U16 Milli Takımı'nda da 5 kez forma giydi.

Bucaspor'un diğer gelecek vadeden futbolcularından orta saha Saruhan, 1'inci Lig ekibi Adanaspor'a giderken, Oğuz Yılmaz da Van FK ile anlaşma sağladı.





