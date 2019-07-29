Çukur'un yeni sezon bombasına bakın! Çukur 3. sezon ne zaman?
Show TV'nin fenomen olan dizisi Çukur 3. yeni sezonu için çekimlere start verilirken Show TV'nin rekortmen dizisi için Ay Yapım bomba bir isimle anlaştı, bakın diziye kim geliyor...
Çukur yeni sezon için hazırlıklar başladı, diziye yeni isimler dahil oldu. Show TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Çukur'un yeni sezon bombası patladı. Unutulmaz bir sezon finali yapan dizi 3. sezona da hızlı başlıyor. 26 Ağustos'ya yeni sezon çekimlerinin başlayacağı dizi için Ay Yapım yeni bir isimle anlaştı.
Daha ilk bölümü ile farklı senaryosu ve alkış toplayan oyunculukları ile rakiplerinden sıyrılan, reyting başarısı ile de Show TV'nin yüzünü güldüren dizi Çukur'un 3. sezonu için artık heyecanlı geri sayım başladı.
Medya kulislerinde dolaşan bir haber ise dizinin hayranlarını ikiye böldü. İddialara göre Ay Yapım yeni sezonda dizinin müzikleri için MERO'ya teklif götürdü ve MERO bu teklifi kabul etti.
Aslen Adanalı olan Almanya'da yaşayan ve dünya müzik listelerini alt üst eden MERO'nun Çukur kadrosuna katılması dizinin hayranları ikiye böldü. Şu sıralar Olabilir şarkısı ile Türkiye'de de büyük ses getiren MERO, verdiği bir röportajda Çukur dizisini hayranlıkla izlediğini belirtmişti.