Çukur'un yeni sezon bombasına bakın! Çukur 3. sezon ne zaman?

Çukur yeni sezon için hazırlıklar başladı, diziye yeni isimler dahil oldu. Show TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Çukur'un yeni sezon bombası patladı. Unutulmaz bir sezon finali yapan dizi 3. sezona da hızlı başlıyor. 26 Ağustos'ya yeni sezon çekimlerinin başlayacağı dizi için Ay Yapım yeni bir isimle anlaştı.