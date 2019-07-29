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Göztepe'de Sanneh bitti

Demirören Haber Ajansı
Göztepe'de Sanneh bitti

Süper Lig temsilcisi Göztepe, Gambiyalı stoper Bubacarr Sanneh'le her konuda anlaştı.

Transfer döneminde şu ana kadar 5 takviye gerçekleştiren Süper Lig temsilcisi Göztepe, Gambiyalı stoper Bubacarr Sanneh'le her konuda anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki stoperin İzmir'e davet edildiği ve sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacağı belirtildi. Teknik direktör Tamer Tuna'nın raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, son olarak Belçika'nın Anderlecht takımında görev yapan oyuncuyla görüşmelerini sıklaştırdı. Anderlecht'le de oyuncunun kiralanması konusunda el sıkışan yönetim transferi bitirdi.

Stoper sorununu Sanneh'i alarak çözen Göztepe'nin bu hafta içinde bir de sol bek takviyesi yapacağı vurgulandı.

Avrupa'daki kariyerine Danimarka ekiplerinden Horsens'te başlayan Bubacarr Sanneh, 2017-2018 sezonunun devre arasında diğer Danimarka takımı Midtjlland'a gitti. Gösterdiği performansın ardından geçen sezonun ikinci yarısında Belçika'dan Anderlecht'e imza atan Gambiyalı stoper, burada 19 resmi müsabakaya çıktı.

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