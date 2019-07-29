Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği isim: O gelsin yeter

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, Stoke City'de forma giyen Hollandalı savunmacı Martins Indi'nin transferini çok istiyor.

Kasdrosunu Tyler Boyd’un ardından Brezilyalı sağ bek oyuncusu Douglas ile güçlendiren Beşiktaş'ta yeni hedef ise stoper bölgesine takviye yapmak. Bu bölge için Hollandalı oyuncu Martins Indi, gündemde yer alıyor.

Stoke City’nin 27 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş’tan 6 milyon avro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Ancak yönetim 4 milyon avro teklif etti. Siyah-beyazlı idareciler bonservisini alamazsa Indi’yi satın alma opsiyonlu olarak kiralama formülünü deneyecek.





Avcı çok istiyor

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kulüpler arasındaki transfer şartları görüşülmeye devam ederken Abdullah Avcı da Martins Indi’nin transferini çok istiyor. Yönetimden bir stoper ve bir de sol bek isteyen tecrübeli çalıştırıcı, Indi’yi ise joker olarak kullanmak istiyor.





İndirim talep etti

Avcı’nın yönetimle yaptığı görüşmede, Hollandalı oyuncunun sol bekte de görev alabilmesi sayesinde bek bölgesine transfere ihtiyaç olmayacağını belirtti. Bu arada müdafaa oyuncusu bizzat devreye girmek suretiyle Stoke City yönetimiyle görüşerek indirim yapmaları talebinde bulundu. Siyah-beyazlı ekibin kurmaylarından elde edilen bilgiye göre Indi transferi bu bu hafta kesinleşecek.