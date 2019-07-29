Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alkışlanacak sözler! İktidara zaman tanımak lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim tartışmalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti olarak erken seçim çağrısı yapmayacaklarını belirterek, “Böyle bir ortamda seçime gitmeyi doğru bulmuyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu, iktidara zaman tanınması gerektiğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı sırasında bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

Erken seçim çağrısı yapmayacağız

Kılıçdaroğlu, erken seçim ve sistem tartışmalarıyla ilgili olarak "CHP olarak biz bir erken seçim çağrısı yapmayacağız. Türkiye’nin ekonomik bunalımdan geçtiğini artık hepimiz kabul ediyoruz. Böyle bir ortamda seçime gitmeyi doğru bulmuyoruz. İktidar ‘Ben bu sorunu çözeceğim’ diyor. Onlara zaman tanımak lazım. Gerçi 17 yıldır ülkeyi yönetiyorlar bu hale getirdiler ama bu halden bakalım çıkaracaklar mı çıkarmayacaklar mı? Vatandaş bunu görmeli" dedi.