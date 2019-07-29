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FED'in faiz indirimi beklenirken dolar/TL bakın kaç oldu!

FED'in faiz indirimi beklenirken dolar/TL bakın kaç oldu!

Fed'in 10 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirmesi beklenirken dolar/TL haftaya 5.67 seviyesinde başladı.

ABD Merkez Bankası(Fed) faiz kararı, TCMB ‘Enflasyon Raporu’, ABD tarım dışı istihdam verileri, ABD-Çin görüşmeleri gibi çok önemli konuların gündemde olduğu yeni haftanın veri anlamında sakin geçecek ilk gününe Dolar/TL 5,66 seviyesinden başladı.

Dolarda son durum

Faiz toplantısı sonuçları Çarşamba günü

Fed’in faiz toplantısı yarın başlayacak ve sonuçları çarşamba günü saat 21.00’de açıklanacak. Analistler Fed’in 10 yıl aradan sonra ilk kez faiz indireceği yönünde hemfikir olurken, bunun 25 puan mı 50 puan mı? olacağı sorusu yanıt bulacak.

Enflasyon Rapor tanıtım toplantısı

TCMB’nin yeni başkanı Murat Uysal, ‘Enflasyon Rapor’nun tanıtım toplantısında ilk kez başkan olarak basının ve ekonomistlerin karşısına çıkacak. Toplantı çarşamba günü saat 10.30’da başlayacak.

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