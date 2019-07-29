Sağlık Bakanlığı harekete geçti Engin Nurşani'nin hastalığı ne babası yardım istemişti
Genç yaşında yakalandığı gırtlak kanseri nedeniyle sesini kaybetme tehlikesi bulunan Engin Nurşani için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca harekete geçti.
Gırtlak kanseri nedeniyle sesini kaybeden Aşık Ali Nurşani, aynı rahatsızlığı bulunan oğlu Engin Nurşani için geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yardım talebinde bulunmuştu. Engin Nurşani hakkında başta Haluk Levent olmak üzere birçok isim ünlü türkücüye yardım edeceklerini belirtirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ali Nurşani ile görüşerek işlemlerin başlatıldığını duyurdu.
Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Değerli halk ozanımız için gerekli işlemler Bakanlığımızca başlatılmıştır. Hassasiyetinize ve halkımızın ozanımız için verdiği desteğe ayrıca teşekkür ederim." paylaşımında bulundu.
Oğlumun kurtuluşu için..: Sevenlerine seslenen Aşık Ali Nurşani ''Değerli canlar. Gövdemin tek tüyü, bir tek oğlum maalesef gırtlak kanserine yakalandı sizin herkesin tüm sevenlerinin desteğine ihtiyacım var." ifadelerine yer vermişti.
200 bin TL gerekiyor: 'Verin Benim Sevdiğimi', 'Gel Desem Gelir Miydin' ve 'Gülom' adlı türküleriyle hafızalara kazınan Engin Nurşani'nin ameliyatı için ayrıca 200 bin TL gerekiyor.