Vizesiz Avrupa için 6 kriter kaldı! Erdoğan talimat verdi

Avrupa Birliği’nden vize muafiyeti için gerekli 72 kriterden 66’sını yerine getiren Türkiye, Avrupa'nın istediği ve geriye kalan 6 kriter için de harekete geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin talep ettiği kriterlerin yerine getirilmesi için talimat verdi. Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla harekete geçilecek.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yıllardır devam eden görüşmeler sonuç vermedi.

Son olarak Avrupa Birliği, Türkiye'nin uyması gereken 72 kriteri şart olarak koydu. Bu kriterlerin 66'sını yerine getiren Türkiye'nin önünde 6 kriter daha var.

Vizesiz Avrupa Ekime

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına bu sürecin hızlandırılması için şimdiden çalışmaların başlatılması talimatını verdi.Ekim ayında yeniden açılacak Meclis'in 1 numaralı gündem maddesinin bu kriterlerin olması bekleniyor.Şartların yerine getirilmesi durumunda Türk vatandaşlarına vizesiz bir şekilde Avrupa kapıları açılacak.

Son 6 kriter kaldı

-Europol ile işbirliği: Ağır suçluların iadesi konusunda operasyonal işbirliği.

-GRECO: Türkiye'de yolsuzluklara karşı oluşturulabilecek bir kurum

-Suçluların iadesiyle ilgili adli işbirliği

-Kişisel verilerin korunması

-Geri kabul anlaşması

-Terörle mücadele mevzuatında düzenleme