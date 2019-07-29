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Halk ozanının feryadına Bakan Koca ses verdi

Halk ozanının feryadına Bakan Koca ses verdi

Halk ozanı Aşık Ali Nurşani'nin oğlu Engin Nurşani için sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan destek geldi. Bakan Koca, Engin Nurşani'nin tedavisi için gerekenin yapılacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gırtlak kanseri tanısı konulan ve tedavisi için yardım talebinde bulunulan halk ozanı Engin Nurşani'ye gerekli desteğin sağlanacağını açıkladı.

Gırtlak kanseri nedeniyle bir süre önce sesini kaybeden halk ozanı Aşık Ali Nurşani, aynı hastalığa yakalanan ve kendisi gibi ozan olan oğlu Engin'in tedavisi için sosyal medyadan yardım talebinde bulundu.

Kısa sürede ilgi gören ve hızla paylaşılan mesaja Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da destek verdi.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Değerli halk ozanımız için gerekli işlemler Bakanlığımızca başlatılmıştır. Hassasiyetinize ve halkımızın ozanımız için verdiği desteğe ayrıca teşekkür ederim." paylaşımında bulundu.

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