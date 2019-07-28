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İstanbul Esenyurt'ta dini nikahlı eşini öldüren katil zanlısı yakalandı

Demirören Haber Ajansı
İstanbul Esenyurt'ta dini nikahlı eşini öldüren katil zanlısı yakalandı

İSTANBUL Esenyurt'ta 13 Haziran günü Elif Özde Uzun'u elleri iple bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen dini nikahlı eşi Erhan Taşlı polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden Erhan Taşlı adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL Esenyurt İnönü Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın giriş katındaki daireden gelen kötü kokular üzerine daireye giren polis ekipleri, kapısı kilitli odada elleri iple bağlanmış, vücudunda bıçak ve darp izleri bulunan kadına ait ceset ile karşılaşmıştı. Polis ekipleri, Elif Özde Uzun'a ait olduğu belirlenen cesedin, dini nikahla yaşadığı belirtilen ve kayıplara karışan Erhan Taşlı tarafından öldürülmüş olabileceğini düşünerek bu yönde çalışma başlattı.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, binadaki ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini tek tek izledi. Yapılan detaylı çalışmaların ardından cinayet şüphelisi Erhan Taşlı, Esenyurt'ta sokak üzerinde yakalandı. Gözaltına alınan Erhan Taşlı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Burada yapılan sorguda cinayeti kabul eden şüpheli evde bulunduğu sırada eşinin cep telefonuna mesajlar geldiğini, eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek ekmek bıçağıyla bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Erhan Taşlı, muhabirin, "Cinayeti neden işlediniz?" sorusunda, "Namusum için işledim, sevgilisi vardı" iddiasında bulundu.

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