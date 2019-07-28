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Abdullah Avcı Beşiktaş yönetimi uyardı! Transfer gerçekleşmezse...

Abdullah Avcı Beşiktaş yönetimi uyardı! Transfer gerçekleşmezse...

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, defans eksikliğinin sezonu etkileyeceğini belirterek yönetimden transferin bir an evvel gerçeklemesini istedi.

Beşiktaş’ta Vitor Hugo transferinin son anda gerçekleşmemesi üzerine moraller bozulmuştu. Bunun üzerine Başkan Fikret Orman yaptığı açıklamada, geçtiğimiz sezon yokları oynayan Enzo Roco için, “Kamp çalışmalarında çok iyi gidiyor. Hoca da Roco’dan çok memnun. Bu sezon formayı alacak gibi gözüküyor” demişti.

Abdullah Avcı için stoper transferi “Olmazsa olmaz” görünüyor... Tecrübeli teknik adam, yönetimle yaptığı görüşmede kadrodan çok memnun olduğunu ve kamp çalışmalarının da kusursuz bir şekilde devam ettiğini belirtirken, tek ihtiyacının stoper olduğunu da söyledi.

Savunmadan oyunu kurabilecek bir oyuncu istediğini söyleyen Avcı, “Vida topla iyi değil. Oyunu mutlaka sol stoperle başlatmak istiyorum. Transfer gerçekleşmezse planlarımız bozulur” dedi. Hoca’nın ikazını dikkate alan yönetimin listesinde şu an dört stoper bulunuyor. Oyuncu izleme ekibi, Abdullah Avcı ve yönetimin belirlediği dört isimle görüşmelere devam ediyor.

Tecrübeli çalıştırıcının gönlünde ise eski öğrencisi yatıyor. Avcı’nın geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir’de birlikte çalıştığı Alexandru Epureanu’yu çok istediği öğrenildi. 

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