HABER /  MAGAZİN

MERO kimdir aslen nereli MERO gerçek adı ne kaç yaşında?

MERO kimdir aslen nereli MERO gerçek adı ne kaç yaşında?

Son günlerde Olabilir şarkısı ile konuşulan MERO kimdir, aslen nereli gerçek adı ne soruları merak konusu oldu. Aslen Adanalı olan Almanya doğumlu MERO'nun gerçek adı Enes Meral'dir. 19 yaşında RAP şarkıları söyleyen MERO Baller los albümü ile müzik listelerinde bir numaraya kadar çıktı. Son günlerde Olabilir şarkısı ile dikkatleri çekiyor.

MERO kimdir, aslen nereli MERO gerçek adı ne soruları merak konusu oldu. Olabilir şarkısı ile müzik listelerine hızlı giriş yapan ve Adana'da çektiği klibi ile büyük ilgi gören MERO son günlerin konuşulan ismi. Aslen Adanalı olan MERO'nın gerçek adı Enes Meral'dir. Almanya doğumlu Türk RAP şarkıları söyleyen MERO, Baller los albümü ile müzik listelerinde uzun sürede zirvede kaldı. Son günlerde ise Olabilir şarkısı ile konuşuluyor youtune'da 20 milyona yakın izlenen klibini ise Adana'da Sıfır Bir oyuncuları ile çekti. Peki kimdir bu MERO? 

MERO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİDİR: Mero ismiyle tanınan genç şarkıcının gerçek adı Enes Meral Türk'dür. 2000 yılında Almanya'nın Rüsselsheim am Main kentinde dünyaya geldi.

2017 yılında yayımladığı Instagram videoları ile tanındı. Bu videoların ardından Xatar ve Groove Attack müzik firmalarıyla yaptığı anlaşma neticesinde 23 Kasım 2018 tarihinde Baller los isimli singlesını yayımladı.

Almanya ve Avustralya müzik listelerinin en üst sıralarında yer aldı ve ilk albümünü yayımladı. Ya Hero Ya Mero isimli bu albümü ile çıkışını daha da sürdürdü. Albüm 15 Mart 2019'da yayımlandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2,5 yılda 408 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2,5 yılda 408 terörist teslim oldu
Fenerbahçe milli yıldız Mahmut Tekdemir için teklifi arttırdı
Fenerbahçe milli yıldız Mahmut Tekdemir için teklifi arttırdı
İran Arak reaktörünü yeniden faaliyete alıyor
İran Arak reaktörünü yeniden faaliyete alıyor
Samsun Milletvekili olan Erhan Usta'nın Ali Babacan'In partisne katılacağı konuşuluyor
Samsun Milletvekili olan Erhan Usta'nın Ali Babacan'In partisne katılacağı konuşuluyor
Yaşar Büyükanıt'ın son durumuyla ilgili doktorundan açıklama
Yaşar Büyükanıt'ın son durumuyla ilgili doktorundan açıklama
Kadınlar için ilke imza atıldı! Türkiye dış ticarette "kadın dayanışması"na gidiyor
Kadınlar için ilke imza atıldı! Türkiye dış ticarette "kadın dayanışması"na gidiyor
ÖNCEKİ HABERLER
15 Temmuz Şehitler köprüsü çıkışında kaza oldu! Trafik durma noktasına geldi
15 Temmuz Şehitler köprüsü çıkışında kaza oldu! Trafik durma noktasına geldi
TBMM Başkanı Şentop: FETÖ, imam hatiplere karşıydı
TBMM Başkanı Şentop: FETÖ, imam hatiplere karşıydı
65 yaş yaşlılık maaşları Kurban bayramı öncesi yatar mı?
65 yaş yaşlılık maaşları Kurban bayramı öncesi yatar mı?
2022 maaşları bayram öncesi ne zaman yatar ödeme takvimi
2022 maaşları bayram öncesi ne zaman yatar ödeme takvimi
DEAŞ'ın sözde emiri internetteki haberlerini gösterip haraç toplamış
DEAŞ'ın sözde emiri internetteki haberlerini gösterip haraç toplamış
Bekçilik sınav sonuçları 2019 bekçilik yazılı sonuç TC ile sorgulama
Bekçilik sınav sonuçları 2019 bekçilik yazılı sonuç TC ile sorgulama
Yorumlar