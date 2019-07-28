TBMM Başkanı Şentop: FETÖ, imam hatiplere karşıydı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mezun olduğu Tekirdağ İmam Hatip Lisesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlenen mezunlar gününe katılarak açıklamalarda bulundu. FETÖ'nün İmam Hatiplere karşı olduğunu hatırlattı.

TBMM Başkanı Şentop, mezunlar gününde imam hatip liselerinin çıkış serüvenini anlatarak, "İmam hatip liseleri başlangıcı itibari ile dini öğretecek kişi ihtiyacından ortaya çıkmakla beraber, milletin kendi değerlerini gelecek kuşaklara aktarabilmesi için milletin bulduğu bir formül olarak karşımıza çıkmıştır. Bu gelişmeler Türkiye'de devlet millet bütünleşmesini sağlayan bir neticeye de ulaşmıştır. İmam hatip liseleri, yine bu milletin inisiyatif almasına, millet devlet bütünleşmesine karşı çıkan unsurlarında hedefinde çok ilginçtir imam hatip liseleri olmuştur." dedi.

"28 Şubat'ta imam hatip liseleri bastırılmıştır"

FETÖ'nün karşı çıktığı eğitim kurumlarından birinin imam hatip lisesi olduğunun söyleyen Şentop, "Bugün o 15 Temmuz darbe teşebbüsünü gerçekleştiren ihanet şebekesi FETÖ'yü hatırlayacaksınız. 1980'lerden itibaren karşı durduğu karşı çıktığı eğitim kurumlarından birincisi imam hatip liseleridir. 28 Şubat'ta imam hatip liseleri bastırılmaya çalışıldığı zaman aslında önü açılan kurumlar FETÖ'nün eğitim kurumları olmuştur. Dolayısıyla imam hatip meselesini sadece okullar, bu okullarda okuyan öğrenciler, eğitim veren hocalar olarak değil, Türkiye'de bir idealin, bir fikrin, bir fikriyatın temsili olarak, sembolik ismi olarak görmek lazım" diye konuştu.