Fenerbahçe milli yıldız Mahmut Tekdemir için teklifi arttırdı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli kulüp, uzun süredir adı transfer gündeminde olan Mahmut Tekdemir için teklifini arttırdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın yeni sezonda kadrosunda görmek istediği milli futbolcu için sarı-lacivertliler teklifini arttırdı. 31 yaşındaki oyuncu için Medipol Başakşehir'e daha önceden 2 milyon Avro teklif eden Sarı-Lacivertli ekip bu kez teklifini arttırarak 3 milyon Avro'luk teklifle Başakşehir'in kapısını çalacak.

31 yaşındaki futbolcu Mahmut Tekdemir, geçen sezon Medipol Başakşehir formasıyla 34 maçta forma giymişti.