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Samsun Milletvekili olan Erhan Usta'nın Ali Babacan'In partisne katılacağı konuşuluyor

Samsun Milletvekili olan Erhan Usta'nın Ali Babacan'In partisne katılacağı konuşuluyor

Yeni parti haberleriyle sürekli gündemi meşgul eden Ali Babacan'ın yeni partisiyle ilgili bomba bir iddia daha konuşuluyor. MHP eski Grup Başkanvekili ve Bağımsız Samsun Milletvekili olan Erhan Usta'nın Babacan'ın partisine katılacağı söyleniyor.

MHP eski Grup Başkanvekili ve Bağımsız Samsun Milletvekili olan Erhan Usta'nın yeni parti kurmaya hazırlanan Ali Babacan ile temasta olduğu iddia edilmişti. Usta'nın Babacan'a yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Samsun Bağımsız milletvekili Erhan Usta, meclis gündemine taşınan EYT teklifine destek vermesi ve "Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları"gerekçesiyle parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle disiplin kuruluna sevk edilerek, MHP'den ihraç edilmişti. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Samsun’da bağımsız büyükşehir belediye başkan adayı olan Usta, %21,05 oy almıştı. 

Ali Babacan'a yeşil ışık yaktı

Yeniçağ gazetesinden Fatih Ergin’in haberine göre; Erhan Usta'nın bir süredir temas halinde olduğu eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın kurmaya hazırlandığı yeni partide yer alacağı iddiası, daha önce gündeme gelmişti. Ali Babacan'ın ekibine yakın isimlerin aktardığına göre, MHP’den ihraç edilmesinin ardından Bağımsız Samsun Milletvekili olan Erhan Usta’nın yeni partiye tamamen yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Önümüzdeki günlerde partiye katılacak

Erhan Usta'nın önümüzdeki günlerde Babacan'ın ekibine dahil olarak yeni parti çalışmalarına doğrudan katılması beklenirken, Samsun'da MHP teşkilatlarında Erhan Usta ile hareket edecek çok sayıda isimin olduğu da belirtiliyor. Usta, Babacan ile birlikte 10 yıl Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmıştı.

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