HABER /  GÜNCEL

Yaşar Büyükanıt'ın son durumuyla ilgili doktorundan açıklama

Yaşar Büyükanıt'ın son durumuyla ilgili doktorundan açıklama

Dün yoğun bakıma alınan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın son durumuyla ilgili hastaneden yazılı açıklama geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan ve tedavi için dün İstanbul'a getirilen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü belirtildi.

Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Cengiz Bavbek, hastanelerinde dün akşam saatlerinde tedavi altına alınan Büyükanıt'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

Beyninde damar tıkanıklığı var

"Hastamız Yaşar Büyükanıt dün gece hastanemize giriş yapmıştır. Gerekli tıbbi tetkik ve muayene sonucunda beyinde damar tıkanıklığı ve alt solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak genel durum kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Yoğun bakım servisindeki tedavisine devam edilmektedir''

İlgili Haberler
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı Yaşar Büyükanıt, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi -
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bursa'da sahibinden 17 milyon liraya satılık ada
Foto Galeri Bursa'da sahibinden 17 milyon liraya satılık ada Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kadınlar için ilke imza atıldı! Türkiye dış ticarette "kadın dayanışması"na gidiyor
Kadınlar için ilke imza atıldı! Türkiye dış ticarette "kadın dayanışması"na gidiyor
İtalyan basını bombayı patlattı! Radja Nainggolan Galatasaray'a geliyor
İtalyan basını bombayı patlattı! Radja Nainggolan Galatasaray'a geliyor
Boris Johnson'ın Türkiye'deki amcası konuştu! Akıllı ve güzel kadınlara...
Boris Johnson'ın Türkiye'deki amcası konuştu! Akıllı ve güzel kadınlara...
Alex de Souza futbola geri dönüyor
Alex de Souza futbola geri dönüyor
Tunç Soyer: Yanlış anlaşıldım Sivas'ımızı, Bitlis'imizi tıpkı İzmir kadar seviyorum
Tunç Soyer: Yanlış anlaşıldım Sivas'ımızı, Bitlis'imizi tıpkı İzmir kadar seviyorum
Fethullah Gülen'in sağ kolu itiraf etti! FBI ajanından istenen dosya ne?
Fethullah Gülen'in sağ kolu itiraf etti! FBI ajanından istenen dosya ne?
ÖNCEKİ HABERLER
Lise polislik alımı ne zaman 2019 polislik başvuru ekranı
Lise polislik alımı ne zaman 2019 polislik başvuru ekranı
Migros kurbanlık fiyatları 2019 küçükbaş fiyatı kaç para?
Migros kurbanlık fiyatları 2019 küçükbaş fiyatı kaç para?
Üst rütbeli askerle ve bir polis Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Üst rütbeli askerle ve bir polis Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Vicdansızlar! Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu!
Vicdansızlar! Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu!
Aşure günü 2019 ne zaman başlıyor Aşure günü nedir?
Aşure günü 2019 ne zaman başlıyor Aşure günü nedir?
A101 kurbanlık fiyatları belli oldu 2019 yılı dana hisse ve koç fiyatları
A101 kurbanlık fiyatları belli oldu 2019 yılı dana hisse ve koç fiyatları
Yorumlar