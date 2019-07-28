Yaşar Büyükanıt'ın son durumuyla ilgili doktorundan açıklama

Dün yoğun bakıma alınan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın son durumuyla ilgili hastaneden yazılı açıklama geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan ve tedavi için dün İstanbul'a getirilen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü belirtildi.

Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Cengiz Bavbek, hastanelerinde dün akşam saatlerinde tedavi altına alınan Büyükanıt'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

Beyninde damar tıkanıklığı var

"Hastamız Yaşar Büyükanıt dün gece hastanemize giriş yapmıştır. Gerekli tıbbi tetkik ve muayene sonucunda beyinde damar tıkanıklığı ve alt solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak genel durum kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Yoğun bakım servisindeki tedavisine devam edilmektedir''