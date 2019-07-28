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İtalyan basını bombayı patlattı! Radja Nainggolan Galatasaray'a geliyor

İtalyan basını bombayı patlattı! Radja Nainggolan Galatasaray'a geliyor

Galatasaray, İtalyan ekibi Inter'in satışa koyduğu Radja Nainggolan'ı kadrosuna katmaya çalışıyor. Sarı-kırmızılı kulüp Nainggolan'ı kiralık olarak almak istiyor.

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını dört bir koldan sürdüren Galatasaray'la ilgili İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Çizme'de yayım yapan Corriere dello Sport gazetesi, sarı-kırmızılıların Inter tarafından satış listesine konulan Radja Nainggolan'ı kadrosuna katmaya yakın olduğunu yazdı.

Haberde kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 31 yaşındaki Belçikalı futbolcunun Çin'den gelen teklifleri reddettiği belirtilirken oyuncuyla en ciddi şekilde ilgilenen kulübünse Galatasaray olduğu öne sürüldü. Inter, geçtiğimiz yaz Roma'dan 38 milyon euro'ya transfer ettiği yıldız futbolcuyu geride kalan sezonda disiplinsiz davranışları nedeniyle bir süreliğine kadro dışı bırakmıştı.

Nainggolan, daha önce Roma'dan ayrılık süreciyle ilgili olarak Eleven Sports'a verdiği röportajda kulüp yönetiminin kendisini Türkiye'ye göndermek istediğini söylemişti. 

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